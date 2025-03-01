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Определились все участницы 1/2 финала турнира WTA-250 в Остине

Определились все участницы 1/2 финала турнира WTA-250 в Остине
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На женском хардовом турнире категории WTA-250, проходящем в эти дни в Остине (США, штат Техас), стали известны все теннисистки, которые сыграют в полуфинале в одиночном разряде.

Борьбу за общую победу на этой стадии продолжат Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира, первый посев на турнире, США), Маккартни Кесслер (56-я ракетка мира, пятый посев на турнире, США), Гретье Миннен (92-я в рейтинге WTA, Бельгия) и Айла Томлянович (111-я в рейтинге WTA, Австралия).

Теннис. WTA-250 в Остине, женщины. Все пары 1/2 финала:

  • Джессика Пегула (США, 1) — Айла Томлянович (Австралия);
  • Гретье Миннен (Бельгия) — Маккартни Кесслер (США, 5)
Календарь WTA-250 в Остине
Турнирная сетка WTA-250 в Остине

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