Алехандро Давидович-Фокина обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал ATP-500 в Акапулько

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч 1/2 финала, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 48-й в рейтинге ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. Игра завершилась поражением Шаповалова в двух сетах — 6:7 (3:7), 6:7 (1:7).
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Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Шаповалов дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина не выполнил ни одного эйса при двух двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.
В финале турнира ATP-500 в Акапулько Алехандро Давидович-Фокина встретится с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии (восьмой посев на турнире).
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