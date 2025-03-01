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Шаповалов — Давидович-Фокина, результат матча 1 марта 2025, счет 0:2 (6:7 (3:7), 6:7 (1:7)), 1/2 финала ATP-500 в Акапулько

Алехандро Давидович-Фокина обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал ATP-500 в Акапулько
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч 1/2 финала, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 48-й в рейтинге ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. Игра завершилась поражением Шаповалова в двух сетах — 6:7 (3:7), 6:7 (1:7).

Акапулько. 1/2 финала
01 марта 2025, суббота. 06:40 МСК
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 1
7 7 		7 7
         
Алехандро Давидович-Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Шаповалов дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина не выполнил ни одного эйса при двух двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.

В финале турнира ATP-500 в Акапулько Алехандро Давидович-Фокина встретится с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии (восьмой посев на турнире).

Календарь ATP-500 в Акапулько
Турнирная сетка ATP-500 в Акапулько

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