Анна Блинкова в дуэте с китаянкой Юань Юэ вышла в финал парного турнира WTA-250 в Остине

Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Юань Юэ вышли в финал парного турнира категории WTA-250 в Остине (США). В полуфинальном матче они одержали волевую победу над дуэтом из Испании Алёна Большова/Ивонн Кавалье-Реймерс — 2:6, 6:1, [11:9].

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Блинкова и Юань Юэ ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Их соперницы выполнили два эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.

В матче за титул чемпионок турнира в Остине Блинкова и Юань Юэ сыграют с победительницами матча Маккартни Кесслер (США)/Чжан Шуай (Китай) — Изабель Ховерлаг (Нидерланды)/Алиция Росольска (Польша).