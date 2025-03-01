Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова в дуэте с китаянкой Юань Юэ вышла в финал парного турнира WTA-250 в Остине

Анна Блинкова в дуэте с китаянкой Юань Юэ вышла в финал парного турнира WTA-250 в Остине
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Юань Юэ вышли в финал парного турнира категории WTA-250 в Остине (США). В полуфинальном матче они одержали волевую победу над дуэтом из Испании Алёна Большова/Ивонн Кавалье-Реймерс — 2:6, 6:1, [11:9].

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Блинкова и Юань Юэ ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Их соперницы выполнили два эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.

В матче за титул чемпионок турнира в Остине Блинкова и Юань Юэ сыграют с победительницами матча Маккартни Кесслер (США)/Чжан Шуай (Китай) — Изабель Ховерлаг (Нидерланды)/Алиция Росольска (Польша).

Материалы по теме
Блинкова меньше чем за час проиграла Пегуле в Остине. Теперь Анна выпадет из топ-80
Блинкова меньше чем за час проиграла Пегуле в Остине. Теперь Анна выпадет из топ-80
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android