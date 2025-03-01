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Денис Шаповалов прервал рекордную для себя серию из восьми побед на турнирах ATP

Денис Шаповалов прервал рекордную для себя серию из восьми побед на турнирах ATP
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32-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прервал свою рекордную серию из восьми побед на турнирах ATP. Сегодня, 1 марта, он в двух сетах уступил 48-й ракетке мира Алехандро Давидович-Фокине из Испании (6:7 (3:7), 6:7 (1:7) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в мексиканском Акапулько.

Акапулько. 1/2 финала
01 марта 2025, суббота. 06:40 МСК
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 1
7 7 		7 7
         
Алехандро Давидович-Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Предыдущее поражение Шаповалов потерпел на Australian Open — 2025, уступив во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти (6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 2:6). После этого в рамках победной серии канадец стал победителем турнира категории ATP-500 в Далласе (обыграв таких теннисистов, как американцы Тейлор Фриц, Томми Пол и представитель Норвегии Каспер Рууд) и дошёл до полуфинала в Акапулько.

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