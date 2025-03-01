Денис Шаповалов прервал рекордную для себя серию из восьми побед на турнирах ATP

32-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прервал свою рекордную серию из восьми побед на турнирах ATP. Сегодня, 1 марта, он в двух сетах уступил 48-й ракетке мира Алехандро Давидович-Фокине из Испании (6:7 (3:7), 6:7 (1:7) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в мексиканском Акапулько.

Предыдущее поражение Шаповалов потерпел на Australian Open — 2025, уступив во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти (6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 2:6). После этого в рамках победной серии канадец стал победителем турнира категории ATP-500 в Далласе (обыграв таких теннисистов, как американцы Тейлор Фриц, Томми Пол и представитель Норвегии Каспер Рууд) и дошёл до полуфинала в Акапулько.