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Определились финалисты турнира АТР-500 в Акапулько

Определились финалисты турнира АТР-500 в Акапулько
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Сегодня, 1 марта, состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 1:6, 6:4), а представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова (7:6 (7:3), 7:6 (7:1)).

Таким образом, в финале турнира в Акапулько сыграют:

  • Томаш Махач (Чехия, 8-й сеяный) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Напомним, по ходу турнира в Акапулько из-за пищевого отравления снялись пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд, 13-й номер рейтинга ATP датчанин Хольгер Руне и американец Томми Пол, замыкающий топ-10 рейтинга. Также есть информация о пищевом отравлении второй ракетки мира Александра Зверева из Германии, проигравшего свой матч второго круга американцу Лёнеру Тину.

Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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