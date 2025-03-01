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Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Индиан-Уэллсе

Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) определились обладатели уайлд-кард на хардовый «Мастерс» и турнир категории WTA-1000, которые пройдут с 5 по 16 марта.

На мужской турнир приглашение получили:

Жоао Фонсека (Бразилия);
Райлли Опелка (США);
Нишеш Басаваредди (США);
Тристан Бойер (США);
+ 1 путёвка.

Обладатели уайлд-кард среди женщин:

Петра Квитова (Чехия);
Белинда Бенчич (Швейцария);
Слоан Стивенс (CША);
Робин Монтгомери (CША);
Алисия Паркс (CША);
Бернарда Пера (CША);
Ива Йович (CША);
+ 1 путёвка.

Действующими победителями турнира в Индиан-Уэллсе являются испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1), и представительница Польши Ига Швёнтек, разгромившая в финале Индиан-Уэллса-2024 Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0).

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