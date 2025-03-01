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Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) определились обладатели уайлд-кард на хардовый «Мастерс» и турнир категории WTA-1000, которые пройдут с 5 по 16 марта.

На мужской турнир приглашение получили:

Жоао Фонсека (Бразилия);

Райлли Опелка (США);

Нишеш Басаваредди (США);

Тристан Бойер (США);

+ 1 путёвка.

Обладатели уайлд-кард среди женщин:

Петра Квитова (Чехия);

Белинда Бенчич (Швейцария);

Слоан Стивенс (CША);

Робин Монтгомери (CША);

Алисия Паркс (CША);

Бернарда Пера (CША);

Ива Йович (CША);

+ 1 путёвка.

Действующими победителями турнира в Индиан-Уэллсе являются испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1), и представительница Польши Ига Швёнтек, разгромившая в финале Индиан-Уэллса-2024 Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0).