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Давидович-Фокина прокомментировал победу над Шаповаловым в Акапулько

Давидович-Фокина прокомментировал победу над Шаповаловым в Акапулько
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48-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился мнением о победе над 32-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько.

Акапулько. 1/2 финала
01 марта 2025, суббота. 06:40 МСК
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 1
7 7 		7 7
         
Алехандро Давидович-Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Матч был очень напряжённым. В первом сете, возможно, он заслужил победу больше. Во втором сете, возможно, заслужил победу я. Но в конце я не проиграл ему, потому что был готов ко всему.

Не каждый день я выхожу в полуфинал турнира ATP-500. Я очень рад, что смог отыграться в первом сете и продолжить во втором. Когда он вернулся, это было непросто», — приводит слова теннисиста ATP Tour.

Матч 1/2 финала, в котором встретились Денис Шаповалов и Алехандро Давидович-Фокина, завершился со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). В финале турнира ATP-500 в Акапулько Алехандро Давидович-Фокина встретится с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии.

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