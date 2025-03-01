Давидович-Фокина прокомментировал победу над Шаповаловым в Акапулько

48-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился мнением о победе над 32-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько.
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«Матч был очень напряжённым. В первом сете, возможно, он заслужил победу больше. Во втором сете, возможно, заслужил победу я. Но в конце я не проиграл ему, потому что был готов ко всему.
Не каждый день я выхожу в полуфинал турнира ATP-500. Я очень рад, что смог отыграться в первом сете и продолжить во втором. Когда он вернулся, это было непросто», — приводит слова теннисиста ATP Tour.
Матч 1/2 финала, в котором встретились Денис Шаповалов и Алехандро Давидович-Фокина, завершился со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). В финале турнира ATP-500 в Акапулько Алехандро Давидович-Фокина встретится с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии.
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