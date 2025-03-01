Азаренко — о конфликте с Остапенко: если кто-то ведёт себя как тварь, я буду делать так же

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года в миксте белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34-я в рейтинге WTA) поделилась мнением о конфликте 2024 года с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Азаренко. Ты всегда вежливая.

Касаткина. Я стараюсь.

Азаренко. Мне кажется, я тоже веду себя мило. Иногда перегибаю, конечно, но у меня ни с кем не было проблем, если честно. Не знаю, может, кто-то так не считает.

Касаткина. Сразу вспоминается ситуация с Остапенко (смеётся).

Азаренко. Это её проблемы. Я могу сказать, что это не моя проблема. Это её проблема. Я не знаю, что она хотела, чтобы я сделала с ракеткой, которую она решила мне дать. Она может засунуть себе её в одно место. Кто отдаёт ракетки в 2024-м? Если кто-то ведёт себя со мной как тварь, то я буду себя вести так же в ответ. Я никогда не начну первой, но, если хочешь поиграть в это, давай.

Касаткина. С тобой лучше не начинать.

Азаренко. Лучше не надо. Но я всегда буду милой до тех пор, пока меня не спровоцируют, — сказала Азаренко на YouTube-канале Касаткиной What The Vlog.

14 февраля 2024 года Виктория Азаренко встречалась с Еленой Остапенко в 1/8 финала турнира в Дохе. Матч завершился в пользу Азаренко — 6:0, 6:3. После заключительного розыгрыша теннисистки подошли к сетке, но традиционного рукопожатия не произошло, так как вместо руки Остапенко протянула Виктории свою ракетку. Белоруска отказалась совершить ответное касание и прошла мимо.