Виктория Азаренко назвала турнир WTA, который хотела бы вернуть в календарь

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34-я в рейтинге WTA) рассказала, какой турнир WTA хотела бы вернуть в календарь.

Касаткина. Какие турниры тебе очень нравились, но сейчас их уже не существует?

Азаренко. Марбелья. Там был турнир WTA-250. На грунте. И это мой единственный грунтовый титул.

Касаткина. Да ладно?

Азаренко. Да, много финалов, но мало титулов. Да, это был очень классный турнир. Клуб находился прямо у пляжа, очень красиво. Прекрасный турнир. Я считаю, его должны вернуть в календарь, — сказала Азаренко на YouTube-канале Касаткиной What The Vlog.

Сейчас Открытый чемпионат Марбельи является частью Тура челленджеров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и серии WTA 125K.