Виктория Азаренко рассказала, какую серию турниров хотела бы добавить в календарь WTA

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34-я в рейтинге WTA) рассказала, какую серию турниров хотела бы добавить в календарь WTA.

Касаткина. Твоё мнение – нам не хватает серии турниров в залах?

Азаренко. Думаю, что да. Считаю, нам нужно такое. Турниры бы тоже этого хотели. Мне нравится Линц, но у этого турнира неудачное место в календаре. Потому что сложно собрать хорошую сетку в это время сезона, сразу после Открытого чемпионата Австралии. Но мне кажется, в конце года было бы круто иметь небольшую европейскую серию турниров в залах. Как у парней.

Касаткина. Да, у них классные турниры в Базеле, Вене, Париже.

Азаренко. Я не фанат турнира в Париже.

Касаткина. Да, но всё равно им там очень удобно в плане путешествий, — сказала теннисистка на YouTube-канале What The Vlog.