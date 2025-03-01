«Он не должен обсуждать будущее тенниса». Беккер — о предложении Пике изменить правила

Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер раскритиковал предложение испанского футболиста Жерара Пике об изменении правил в теннисе.

«При всём моём уважении к нему, он очень хороший футболист. И он не должен обсуждать будущее тенниса», — написал Беккер в социальной сети X.

Ранее Пике предложил ввести золотое очко при счёте 40-40 и убрать вторую подачу, объясняя это тем, что зрители не хотят видеть подобную игру и паузы во время подачи.

Жерар Пике связан с теннисом через его инвестиционную компанию Kosmos. В августе 2018 года холдинг Пике заключил первое спонсорское соглашение с ITF. Контракт был рассчитан на 25 лет и оценивался в $ 3 млрд. Также Kosmos стал основным инвестором обновлённого Кубка Дэвиса.