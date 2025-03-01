«Мы играем слишком много». Азаренко предложила реформировать календарь WTA

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34-я в рейтинге WTA), 12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина и представительница Армении Элина Аванесян высказались о формате турниров категории WTA-1000.

Касаткина. Тебе больше нравится, когда «тысячники» играют две недели?

Азаренко. Нет, нет. Я считаю, что было бы лучше сделать «тысячники» в одну неделю с более усечённой сеткой с сильнейшими игроками. При этом где-то неподалёку параллельно должны проводиться турниры для игроков с более низким рейтингом. Моё мнение состоит в том, что мы играем слишком много матчей, слишком много турниров, и это влияет на качество.

Я играю в туре уже почти 20 лет, но с таким графиком, как сейчас, непонятно, получится ли, к примеру, у тебя физически продержаться в туре столько же в таком режиме. Корты стали медленнее, мячи тоже. И если всё это сложить вместе, я не думаю, что это хорошо повлияет на спортивное долголетие.

Поэтому, может, иногда есть смысл делать сетки поменьше. Или возлагать на игроков меньше турнирных обязательств, чтобы качество оставалось высоким и игроки оставались здоровыми.

Я не фанат идеи делать все «тысячники» двухнедельными. Не могу себе представить, как будет выглядеть Цинциннати в две недели. Мне кажется, это слишком. Я не помню, чтобы кто-то говорил: «Давайте сделаем больше тенниса». Не уверена, что кто-то этого хотел. Мне кажется, людям бы хотелось более качественных турниров.

Аванесян. Мне кажется, они хотели, чтобы игроки с меньшим рейтингом могли играть на больших турнирах, поэтому и расширили сетки.

Азаренко. Не думаю, что это послужило причиной, они хотели сделать турниры длиннее, чтобы заработать больше денег.

Касаткина. Например, связка турниров Мадрид-Рим просто какая-то бесконечная.

Азаренко. Там такой период времени, когда ты почти три месяца не можешь вернуться домой. У австралийцев вообще задница, если честно.

Касаткина. Я вообще не представляю, как они это выдерживают. Это очень сложно, особенно если ты домосед, — сказали теннисистки на YouTube-канале What The Vlog.