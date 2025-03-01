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«Ты офигел совсем?» Азаренко вспомнила о неловком случае в кино с подругой и её бойфрендом

«Ты офигел совсем?» Азаренко вспомнила о неловком случае в кино с подругой и её бойфрендом
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Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о неловком случае, произошедшем, когда она пошла в кино вместе с теннисной парой.

Касаткина. Ты бы стала делить счёт на первом свидании?

Азаренко. Аааа. Давненько этого не было (смеётся). Поделила ли я бы счёт? Скорее всего, нет. Я сейчас расскажу одну историю. Без имён.

Касаткина. Но мы знаем его?

Азаренко. Вы знаете. Мне было 19-20 лет, мы пошли в кино с моей подругой, теннисисткой из России, но я не назову её имени. Она сказала, что придёт после тренировки. Это было в Майами. Я сказала: «Окей, буду ждать тебя там». Я пошла туда, купила нам с ней билеты. И тут она мне пишет: «Кстати, я приду с парнем». Я думаю: «Ну окей, без разницы». Они пришли, он посмотрел на меня и спросил: «А где мой билет?» Я ему ответила: «А не пойти ли тебе куда подальше?» Я такая: «Ты офигел совсем?» Вот так это началось.

Но мы сходили в кино, всё было нормально. Потом мы решили пойти в ресторан, он пошёл с нами. Мы поели, приносят счёт, я положила деньги за свою еду. И она сидит, ёрзает и не очень понимает, что ей делать. А он ничего не делает. Она такая: «Окей, я заплачу». И этот парень такой: «О, а я оставлю на чай». Я ей потом сказала: «Никогда, слышишь, никогда вообще никуда с ним не ходи. Просто не надо». Не буду называть имён, но они оба теннисисты, — сказала Азаренко на YouTube-канале What The Vlog.

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