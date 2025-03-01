Азаренко рассказала, какую часть своего тела хотела бы заменить, если бы была возможность

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, какую часть своего тела хотела бы заменить, если бы была такая возможность.

Касаткина. Какую часть своего тела ты бы, если бы была такая возможность, хотела заменить? Не в эстетическом плане, а для усиления себя.

Азаренко. Возможно, мою стопу. Потому что у меня были проблемы с ней какое-то время. У меня была очень нехорошая травма в 2014 году, которая заняла у меня немало времени.

Но в целом за мою долгую карьеру у меня не случалось таких травм, из-за которых заканчивают или пропускают очень много времени. У меня всегда получалось оправиться и вернуться. Я бы взяла побольше силы, если бы могла (смеётся). И без посещения тренажёрного зала, — сказала Азаренко на YouTube-канале What The Vlog.

В 2014 году белорусская теннисистка травмировала левую стопу. Из-за этого повреждения она не смогла сыграть на турнирах в Мадриде и Риме, а также во Флориде.