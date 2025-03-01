Карлос Алькарас ответил на вопрос о хейте в соцсетях после поражений

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о жёсткой критике в социальных сетях после поражений.

«На самом деле мне повезло, потому что есть много людей, которые, несмотря на мои неудачные дни, проигранные матчи или не очень хорошие результаты, всё время поддерживают меня. Но, очевидно, одна из вещей, которую я усвоил, заключается в том, что невозможно угодить всем. Когда всё идёт как на ложе из роз, то все хлопают тебя по спине, но когда наступают трудные времена, когда ты не выигрываешь турниры или не доходишь до финала, вот тогда-то всё и начинается. Легко выразить своё мнение и оставить комментарий в социальных сетях, не зная, как это может повлиять на спортсмена.

Я знаю многих спортсменов из разных областей, некоторым из которых пришлось удалить свои социальные сети, другим пришлось обратиться за психологической помощью, потому что комментарии действительно сильно повлияли на них, и в этом отношении я думаю, что это правда», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала MoluscoTV.