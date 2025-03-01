Алькарас — о своём младшем брате: слишком рано носить ярлык «следующий Карлос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о завышенных ожиданиях общественности к его 13-летнему брату Хайме.

«Я беспокоюсь, что люди могут слишком его перегружать. Мне не нравится, что есть ожидания, которые давят на него только потому, что он мой брат. Ему ещё слишком рано носить ярлык «следующий Карлос Алькарас». Трудно, когда на него возлагают такие ожидания. Пока что у него всё отлично, и я горжусь им. Я не часто бываю дома, но, когда я рядом с ним, стараюсь поддерживать его, как и всех своих братьев и сестёр», — сказал Алькарас в интервью на YouTube-канале Molusco TV.