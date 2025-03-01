Бывший тренер Джоковича и Синнера назвал общее качество теннисистов

Итальянский специалист Рикардо Пьятти сравнил 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и трёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера. Пьятти тренировал обоих игроков на ранних этапах их карьеры.

«Они очень разные, но в некоторых аспектах очень похожи. Я думаю, что Янник сейчас сильнее Новака, потому что он моложе. Иногда я забываю, каким был Новак в юном возрасте, но понятно, что у него было много сложностей в лице Роджера и Рафы. Ментально Новак и Янник оба очень сильны. И когда я говорю о крепком уме, я имею в виду, что они оба очень чётко понимают, что им нужно делать. Они сразу осознают, что необходимо, и делают это», — приводит слова Пьятти Tennis Majors.