Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший тренер Джоковича и Синнера назвал общее качество теннисистов

Бывший тренер Джоковича и Синнера назвал общее качество теннисистов
Комментарии

Итальянский специалист Рикардо Пьятти сравнил 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и трёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера. Пьятти тренировал обоих игроков на ранних этапах их карьеры.

«Они очень разные, но в некоторых аспектах очень похожи. Я думаю, что Янник сейчас сильнее Новака, потому что он моложе. Иногда я забываю, каким был Новак в юном возрасте, но понятно, что у него было много сложностей в лице Роджера и Рафы. Ментально Новак и Янник оба очень сильны. И когда я говорю о крепком уме, я имею в виду, что они оба очень чётко понимают, что им нужно делать. Они сразу осознают, что необходимо, и делают это», — приводит слова Пьятти Tennis Majors.

Материалы по теме
Мать Руне — о деле Синнера: они не могут сидеть в изоляции и есть органические бананы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android