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«Так устроен их менталитет». Пьятти — об острой реакции теннисистов на дело Синнера

«Так устроен их менталитет». Пьятти — об острой реакции теннисистов на дело Синнера
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Рикардо Пьятти, бывший тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, заявил, что не удивился резкой реакции игроков на допинг-дело Синнера, а также на его дисквалификацию.

«Я знаю многих игроков. Если вы спросите меня, удивлён ли я, ответ — нет. Я не удивлён. Если бы это произошло с ними, они бы сказали, что это катастрофа. Но если это случится с кем-то другим, то это не катастрофа. Так устроен их менталитет. С другой стороны, это индивидуальный вид спорта, поэтому объединить всех сложно», — приводит слова Пьятти Tennis Majors.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Но уже 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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