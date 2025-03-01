Чилич — о допинг-деле Синнера: поднимает очень много вопросов, на которые пока нет ответов

Победитель US Open — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич высказался о допинг-скандале с участием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Напомним, сейчас он отбывает трёхмесячную дисквалификацию, о которой «договорился» с ВАДА.

«Не знал, что это возможно. Глядя на ситуацию с точки зрения игрока, я рад за Янника, что он наконец-то выйдет из этого состояния, освободит голову, разум. Я верю в его версию. Я знаю его много лет. Когда он был помладше, уже было видно, что он настоящий спортсмен. Рад, что он закончит с этой историей, но всё это поднимает вопросы, очень много вопросов, на которые пока нет ответов», — приводит слова Чилича Tennis 365.

Сам Чилич тоже сталкивался с нарушением антидопинговых правил. В 2013-м он сдал положительный тест на никетамид, доказал невиновность и добился сокращения дисквалификации до четырёх месяцев.