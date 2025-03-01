«Преследовал три недели». Марион Бартоли рассказала о случае сталкинга в своей карьере

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли вспомнила, как её однажды преследовал неизвестный по ходу турниров WTA.

«Кто-то преследовал меня на травяных турнирах в 2007 году. Я играла в Бирмингеме и Истбурне, и этот человек нашёл способ проникнуть на территорию, притворяясь болбоем и уборщиком. Он купил форму, какая была у уборщиков на тех турнирах. Он преследовал меня три недели. Организатором удалось узнать личность, выгнать его и повесить его фотографию на входы на корты.

Очень напряжённо находиться в такой среде. Тогда была очень молодая, мне было 22 года. Помню, как вышла на корт и сказала отцу, что этот человек не имеет права находиться на моём корте», — приводит слова Бартоли Tennis 365.