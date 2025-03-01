Стефанос Циципас победил на турнире ATP-500 в Дубае, обыграв в финале Оже-Альяссима

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Циципас выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Оже-Альяссима четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Стефаноса Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.