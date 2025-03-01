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Циципас впервые в карьере выиграл турнир ATP-500. У него было 11 поражений в финалах

Циципас впервые в карьере выиграл турнир ATP-500. У него было 11 поражений в финалах
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Греческий теннисист Стефанос Циципас с 12-й попытки победил на турнире категории ATP-500. В субботу, 1 марта, он выиграл титул в Дубае (ОАЭ), одолев в финале канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Впервые в финал на турнире данной категории Циципас вышел ещё в 2018 году. За семь лет он потерпел 11 поражений в 11 финалах соревнований ATP-500. Стоит отметить, что Стефанос трижды побеждал на турнирах более высокой категории, «Мастерсах». На его счету также есть трофей Итогового турнира ATP — 2019.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.

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