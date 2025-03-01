Циципас впервые в карьере выиграл турнир ATP-500. У него было 11 поражений в финалах

Греческий теннисист Стефанос Циципас с 12-й попытки победил на турнире категории ATP-500. В субботу, 1 марта, он выиграл титул в Дубае (ОАЭ), одолев в финале канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3.

Впервые в финал на турнире данной категории Циципас вышел ещё в 2018 году. За семь лет он потерпел 11 поражений в 11 финалах соревнований ATP-500. Стоит отметить, что Стефанос трижды побеждал на турнирах более высокой категории, «Мастерсах». На его счету также есть трофей Итогового турнира ATP — 2019.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.