«Горжусь тем, как справился с давлением». Циципас — о победе на турнире ATP-500 в Дубае

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Ничто не обеспечило мне победу сегодня, это была просто чистая борьба. Большое облегчение, что я могу держать этот трофей в руках после третьей попытки. Это то, что держал в голове, счастлив сказать, что добился этого. У меня был отличный соперник по ту сторону сетки, и я знал, что это сложная задача. Просто горжусь тем, как справился с давлением и смог проявить себя в решающие моменты», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл 21-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.