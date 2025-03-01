«Горжусь тем, как справился с давлением». Циципас — о победе на турнире ATP-500 в Дубае
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Ничто не обеспечило мне победу сегодня, это была просто чистая борьба. Большое облегчение, что я могу держать этот трофей в руках после третьей попытки. Это то, что держал в голове, счастлив сказать, что добился этого. У меня был отличный соперник по ту сторону сетки, и я знал, что это сложная задача. Просто горжусь тем, как справился с давлением и смог проявить себя в решающие моменты», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл 21-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.
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