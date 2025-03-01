«Одно из самых великих чувств». Циципас — о возвращении в топ-10 после победы в Дубае
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о возвращении в топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Это те вещи, за которые мы боремся как профессиональные теннисисты. Быть обладателем места в Топ-10 — это, безусловно, одно из самых великих чувств, которые может испытать теннисист. Это приходит с тяжёлой работой и жертвами, но я счастлив, что нахожусь в том положении, когда могу по-настоящему праздновать», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
Стефанос Циципас в обновлённом рейтинге ATP займёт девятое место. В июне 2024 года грек покинул первую десятку после «Ролан Гаррос».
В финале турнира в Дубае Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.
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