Алькарас — о травме в 2024-м: я начал сомневаться. Не знал, смогу ли бить как обычно

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас назвал период, который считает худшим в своей карьере.

«Думаю, в 2024 году, когда я получил травму. Я травмировал предплечье на грунте в апреле, пришлось пропустить несколько турниров, которые я очень хотел сыграть, особенно в Испании. У меня было много сомнений относительно того, смогу ли я снова чувствовать себя хорошо, смогу ли я нормально бить по мячу, это меня беспокоило. Шли недели. Врачи говорили: «Через две недели ты сможешь отлично играть».

Две недели прошло, но травма всё ещё меня беспокоила, рука болела, и я начал сомневаться, когда смогу вернуться. Не знал, смогу ли я снова бить с форхенда, наносить удары как обычно. А впереди были очень важные турниры», — сказал Алькарас в интервью на YouTube-канале Molusco TV.