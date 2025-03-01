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Белинда Бенчич: теннис — это спорт для психопатов

Белинда Бенчич: теннис — это спорт для психопатов
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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич забавно высказалась о теннисе как о виде спорта.

«Теннис — это прежде всего спорт для психопатов. Например, тот, кто придумал систему подсчёта очков, определённо был психопатом», — сказала Бенчич в подкасте Tennis Insider Club.

27-летняя Бенчич вернулась в WTA-тур в конце 2024 года после декретного отпуска. В апреле прошлого года она родила дочь, которую назвала Беллой. В январе 2025-го Белинда выиграла титул на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В финале она одолела американку Эшлин Крюгер.

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