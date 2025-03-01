Отец Джоковича: Новак вырос в худшую эпоху санкций и бомбардировок, в жалкой жизни

Срджан Джокович, отец 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о наследии своего сына.

«Я более чем счастлив быть отцом лучшего спортсмена всех времён. Не бойтесь этого сказать, потому что он лучший по всем параметрам. Не стесняйтесь это говорить. Те, кто с вами не согласен, неправы.

Он вырос в худшую эпоху санкций и бомбардировок, в жалкой жизни. Во время, когда зарплата была несколько марок, занимали деньги под 10–15% в месяц. Однако он остался тем, кем был в шестилетнем возрасте. Ничего не было лёгким, но он превратил все эти невзгоды в позитив, он невероятный ребёнок.

В мае ему исполнится 38 лет. В прошлом году я сказал ему завершать карьеру, и он где-то об этом упомянул. Он сказал: «Папа, позволь мне заниматься тем, что я люблю». Что бы он ни делал до конца своей карьеры, он будет лучшим в мире. Наслаждайтесь Новаком. Не знаю, как долго он еще будет играть», — приводит слова Джоковича-старшего We love tennis.