Карен Хачанов опубликовал фото с Фёдором Смоловым

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов на личной странице в соцсетях опубликовал совместную фотографию с нападающим футбольного клуба «Краснодар» Фёдором Смоловым.

Фото: Из личного архива Хачанова

«Недавно вышел новый подкаст на Smol Talk. Тем, кто ещё не успел посмотреть, очень рекомендую», — подписал снимок Хачанов.

В подкасте Фёдора Смолова с Кареном Хачановым спортсмены обсудили множество тем как профессионального характера, так и личного.

На этой неделе Хачанов принимал участие на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Он проиграл во втором круге греку Стефаносу Циципасу, который впоследствии завоевал титул.