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Стефанос Циципас восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP

Стефанос Циципас восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP. Сегодня, 1 марта, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Ожа-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Ранее Циципас становился победителем «Мастерса» в Монте-Карло (2024, 2022, 2021), турнира ATP-250 в Лос-Кабосе-2023, на Мальорке-2022, в Лионе-2021, Марселе (2020, 2019), Стокгольме-2018 и на Итоговом чемпионате ATP — 2019.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.

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