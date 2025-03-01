Стефанос Циципас восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP. Сегодня, 1 марта, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Ожа-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

Ранее Циципас становился победителем «Мастерса» в Монте-Карло (2024, 2022, 2021), турнира ATP-250 в Лос-Кабосе-2023, на Мальорке-2022, в Лионе-2021, Марселе (2020, 2019), Стокгольме-2018 и на Итоговом чемпионате ATP — 2019.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.