Паула Бадоса отреагировала на титул Стефаноса Циципаса на турнире в Дубае

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса лаконично прокомментировала победу своего молодого человека, грека Стефаноса Циципаса, на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Однажды чемпион, всегда чемпион...» — написала Бадоса на личной странице в социальных сетях.

В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира. Стоит отметить, что на следующей неделе Бадоса также вернётся в топ-10 рейтинга WTA.