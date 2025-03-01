Арина Соболенко в модном образе посетила мероприятие WTA-тура

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий с мероприятия, организованного WTA, на личной странице в соцсетях.

Фото: Пресс-служба WTA

«Закат на бульваре Закатов. Очень классный вечер в роли соведущей на мероприятии WTA», — подписала снимки Соболенко.

Фото: Пресс-служба WTA

Фото: Пресс-служба WTA

Фото: Пресс-служба WTA

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко со счётом 3:6, 2:6 уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева. Следующим турниром в календаре Арины значится турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта.