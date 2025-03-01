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Джокович — Циципасу: никто не может обыграть Стефаноса 12 раз подряд на ATP-500

Джокович — Циципасу: никто не может обыграть Стефаноса 12 раз подряд на ATP-500
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса с победой на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Никто не может обыграть Стефаноса Циципаса 12 раз подряд на ATP-500. Ты молодец!» — написал Джокович в социальных сетях.

В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира. Он восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP.

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