Джокович — Циципасу: никто не может обыграть Стефаноса 12 раз подряд на ATP-500

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса с победой на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Никто не может обыграть Стефаноса Циципаса 12 раз подряд на ATP-500. Ты молодец!» — написал Джокович в социальных сетях.

В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира. Он восьмой сезон подряд выигрывает хотя бы один титул на уровне ATP.