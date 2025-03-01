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Циципас — о трофее в Дубае: они сказали, что моя игра тонет. Поэтому я приобрёл лодку

Циципас — о трофее в Дубае: они сказали, что моя игра тонет. Поэтому я приобрёл лодку
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас забавно описал свою победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Они сказали, что моя игра тонет… поэтому я приобрёл для себя лодку», — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

Трофей соревнований в Дубае выполнен в форме большой лодки. Победа на турнире в ОАЭ стала первой для Стефаноса категории ATP-500. Ранее он потерпел 11 поражений в 11 финалах.

В общей сложности этот титул стал 12-м в карьере 26-летнего Стефаноса Циципаса в одиночном разряде. По итогам турнира в Дубае грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.

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