«Буду стараться лучше». Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в финале в Дубае

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где он уступил 11-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6.

«Сегодняшней ночи не суждено было случиться, но я поздравляю Стефаноса и его команду. Мы давно знаем друг друга, но сегодня ты играл на очень высоком уровне — это я могу сказать точно. Буду стараться становиться лучше и надеюсь, что в будущем у нас будет больше шансов сыграть в финале», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.

В сезоне-2025 Феликс Оже-Альяссим уже стал чемпионом турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и Аделаиде (Австралия).