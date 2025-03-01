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«Буду стараться лучше». Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в финале в Дубае

«Буду стараться лучше». Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в финале в Дубае
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21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где он уступил 11-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Сегодняшней ночи не суждено было случиться, но я поздравляю Стефаноса и его команду. Мы давно знаем друг друга, но сегодня ты играл на очень высоком уровне — это я могу сказать точно. Буду стараться становиться лучше и надеюсь, что в будущем у нас будет больше шансов сыграть в финале», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.

В сезоне-2025 Феликс Оже-Альяссим уже стал чемпионом турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и Аделаиде (Австралия).

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