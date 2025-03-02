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Известный шеф-кондитер Николя Ламбер приготовил Медведеву десерт в виде теннисного мяча

Известный шеф-кондитер Николя Ламбер приготовил Медведеву десерт в виде теннисного мяча
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Известный шеф-кондитер из Франции Николя Ламбер приготовил десерт в виде теннисного мяча для шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Один шоколадный, а другой настоящий», — подписал снимок агент Медведева — Оливер ван Линдонк.

Фото: Оливер ван Линдонк

Фото: Оливер ван Линдонк

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

На турнире ATP-500 в Дубае Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале нидерландцу Таллону Грикспору со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. Во втором сете Медведев имел четыре матчбола, а также преимущество в счёте 4:1 на тай-брейке. Упустив свои шансы, Медведев поругался с судьёй этого поединка.

Медведев сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. В прошлом году россиянин дошёл до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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