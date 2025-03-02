«Похоже, есть свет в конце туннеля». Борис Беккер — о титуле Циципаса в Дубае

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал победу грека Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Наконец-то искромётный теннис от Стефаноса в полуфинале, но особенно в финале! Похоже, есть свет в конце туннеля… Молодец!!!» — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.