Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Похоже, есть свет в конце туннеля». Борис Беккер — о титуле Циципаса в Дубае

«Похоже, есть свет в конце туннеля». Борис Беккер — о титуле Циципаса в Дубае
Комментарии

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал победу грека Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Наконец-то искромётный теннис от Стефаноса в полуфинале, но особенно в финале! Похоже, есть свет в конце туннеля… Молодец!!!» — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

В финале турнира в Дубае Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.

Материалы по теме
Паула Бадоса отреагировала на титул Стефаноса Циципаса на турнире в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android