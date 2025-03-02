Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-250 в Остине, обыграв Айлу Томлянович

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира категории WTA-250 в Остине (США). В полуфинале она обыграла 111-ю ракетку мира из Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Томлянович два эйса, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В финале Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Маккартни Кесслер (США).

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ.