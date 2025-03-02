Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-250 в Остине, обыграв Айлу Томлянович
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира категории WTA-250 в Остине (США). В полуфинале она обыграла 111-ю ракетку мира из Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
Остин. 1/2 финала
01 марта 2025, суббота. 22:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
111
Айла Томлянович
А. Томлянович
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Томлянович два эйса, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В финале Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Маккартни Кесслер (США).
Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2025
-
00:55
-
00:40
-
00:20
-
00:17
- 1 марта 2025
-
23:54
-
22:46
-
22:27
-
22:17
-
21:41
-
21:36
-
21:22
-
20:47
-
20:32
-
20:18
-
20:15
-
20:03
-
19:55
-
19:44
-
18:55
-
18:01
-
17:35
-
17:28
-
16:46
-
15:53
-
13:41
-
13:02
-
12:45
-
12:37
-
12:02
-
11:49
-
11:23
-
10:46
-
10:32
-
10:20
-
09:57