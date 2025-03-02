Серена Уильямс: я та самая подруга, которая ложится спать в 8 часов вечера

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс раскрыла необычную подробность своей личной жизни.

«Я та самая подруга, которая ложится спать в 8 вечера и всегда говорит: «Нет, спасибо» на предложения пойти куда-то поужинать вечером», — написала Серена на личной странице в соцсети Х.

Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Она выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.