Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс: я та самая подруга, которая ложится спать в 8 часов вечера

Серена Уильямс: я та самая подруга, которая ложится спать в 8 часов вечера
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс раскрыла необычную подробность своей личной жизни.

«Я та самая подруга, которая ложится спать в 8 вечера и всегда говорит: «Нет, спасибо» на предложения пойти куда-то поужинать вечером», — написала Серена на личной странице в соцсети Х.

Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Она выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко в модном образе посетила мероприятие WTA-тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android