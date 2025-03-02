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Гретье Миннен — Маккартни Кесслер, результат матча 2 марта 2025, счёт 0:2, турнир WTA-250 в Остине

Маккартни Кесслер обыграла Гретье Миннен и вышла в финал турнира в Остине
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56-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер вышла в финал турнира категории WTA-250 в Остине (США). В полуфинале она обыграла 92-ю ракетку рейтинга WTA из Бельгии Гретье Миннен со счётом 7:5, 6:4.

Остин. 1/2 финала
02 марта 2025, воскресенье. 00:50 МСК
Гретье Миннен
92
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Маккартни Кесслер
56
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Кесслер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Миннен ни одного эйса, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале Кесслер сыграет с соотечественницей, четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ.

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