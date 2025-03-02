Маккартни Кесслер обыграла Гретье Миннен и вышла в финал турнира в Остине

56-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер вышла в финал турнира категории WTA-250 в Остине (США). В полуфинале она обыграла 92-ю ракетку рейтинга WTA из Бельгии Гретье Миннен со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Кесслер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Миннен ни одного эйса, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале Кесслер сыграет с соотечественницей, четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ.

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