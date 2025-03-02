Турнир WTA-250 в Остине: результаты игрового дня с 1 на 2 марта

Завершились полуфинальные матчи турнира в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Турнир Остине, полуфиналы, результаты матчей с 1 на 2 марта

Джессика Пегула (США) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 4:6, 6:3

Гретье Миннен (Бельгия) – Маккартни Кесслер (США) – 5:7, 4:6

Финальный матч турнира в Остине пройдёт в ночь со 2 на 3 марта.

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующим победителем турнира является китаянка Юань Юэ, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла соотечественницу Ван Сиюй.

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