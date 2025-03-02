Определились все финалистки турнира WTA-250 в Остине

На женском хардовом турнире категории WTA-250, проходящем в эти дни в Остине (США, штат Техас), стали известны все теннисистки, которые сыграют в финале в одиночном разряде.
Борьбу за общую победу на этой стадии продолжат американка Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира, первый посев на турнире) и её соотечественница Маккартни Кесслер (56-я ракетка мира, пятый посев на турнире).
Теннис. WTA-250 в Остине, женщины. Финал:
- Джессика Пегула (США, 1) — Маккартни Кесслер (США, 5)
Отметим, в полуфинальных матчах Пегула обыграла Айлу Томлянович (111) из Австралии со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Кесслер была в двух сетах (7:5, 6:4) сильнее Гретье Миннен (92), которая представляет Бельгию.
Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ.
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