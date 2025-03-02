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Стали известны все финалистки турнира WTA-250 в Остине

Определились все финалистки турнира WTA-250 в Остине
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На женском хардовом турнире категории WTA-250, проходящем в эти дни в Остине (США, штат Техас), стали известны все теннисистки, которые сыграют в финале в одиночном разряде.

Борьбу за общую победу на этой стадии продолжат американка Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира, первый посев на турнире) и её соотечественница Маккартни Кесслер (56-я ракетка мира, пятый посев на турнире).

Календарь WTA-250 в Остине
Турнирная сетка WTA-250 в Остине

Теннис. WTA-250 в Остине, женщины. Финал:

  • Джессика Пегула (США, 1) — Маккартни Кесслер (США, 5)

Отметим, в полуфинальных матчах Пегула обыграла Айлу Томлянович (111) из Австралии со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Кесслер была в двух сетах (7:5, 6:4) сильнее Гретье Миннен (92), которая представляет Бельгию.

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ.

Остин. Финал
03 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
56
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
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Новости. Теннис
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