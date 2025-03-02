Определились финалисты турнира в Сантьяго

Стало известно, кто сыграет в финале теннисного турнира в Сантьяго (Чили).

В решающем матче турнира серб Ласло Джере встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Напомним, в полуфинале Джере обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

Баэс, в свою очередь, за выход в финал одолел соотечественника Камило Уго Карабелью со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

Теннисный турнир в Сантьяго проходит с 24 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 680 тыс. Действующим победителем турнира является Буэс, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Алехандро Табило.

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