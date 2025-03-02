Аванесян проиграла Наварро и не смогла выйти в финал турнира в Мериде
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Армянская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в финал турнира в Мериде. В полуфинальном матче турнира она уступила американке Эмме Наварро со счётом 3:6, 3:6.
Мерида. 1/2 финала
02 марта 2025, воскресенье. 03:10 МСК
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Аванеян сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из семи брейк-пойнтов. На счету американки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В финальном матче турнира Наварро сыграет с победителем пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Дарья Сэвилл (Австралия).
Турнир в Мериде проходит с 24 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.
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