Аванесян проиграла Наварро и не смогла выйти в финал турнира в Мериде

Армянская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в финал турнира в Мериде. В полуфинальном матче турнира она уступила американке Эмме Наварро со счётом 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Аванеян сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из семи брейк-пойнтов. На счету американки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В финальном матче турнира Наварро сыграет с победителем пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Дарья Сэвилл (Австралия).

Турнир в Мериде проходит с 24 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

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