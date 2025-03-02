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Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 1 на 2 марта: поражение Аванесян, выход в финал Наварро, вылет экс-россиянки

Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 1 на 2 марта
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Завершились полуфинальные матчи турнира WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

Турнир Мериде, полуфиналы, результаты матчей с 1 на 2 марта:

  • Эмма Наварро (США, 1) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:3;
  • Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:3, 4:6, 6:2.

Финальный матч турнира в Мериде пройдёт в ночь со 2 на 3 марта.

Соревнования в Мериде проходит с 24 февраля по 3 марта. Действующим победителем турнира является турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Энн Ли. Призовой фонд турнира — $ 1,65 млн.

Мерида. 1/2 финала
02 марта 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Элина Аванесян
45
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Мерида. 1/2 финала
02 марта 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Эмилиана Аранго
133
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Дарья Сэвилл
121
Австралия
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл
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