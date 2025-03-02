Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 1 на 2 марта

Завершились полуфинальные матчи турнира WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Турнир Мериде, полуфиналы, результаты матчей с 1 на 2 марта:

Эмма Наварро (США, 1) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:3;

(США, 1) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:3; Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:3, 4:6, 6:2.

Финальный матч турнира в Мериде пройдёт в ночь со 2 на 3 марта.

Соревнования в Мериде проходит с 24 февраля по 3 марта. Действующим победителем турнира является турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Энн Ли. Призовой фонд турнира — $ 1,65 млн.

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