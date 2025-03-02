Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 1 на 2 марта
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Завершились полуфинальные матчи турнира WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Турнир Мериде, полуфиналы, результаты матчей с 1 на 2 марта:
- Эмма Наварро (США, 1) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:3;
- Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:3, 4:6, 6:2.
Финальный матч турнира в Мериде пройдёт в ночь со 2 на 3 марта.
Соревнования в Мериде проходит с 24 февраля по 3 марта. Действующим победителем турнира является турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Энн Ли. Призовой фонд турнира — $ 1,65 млн.
Мерида. 1/2 финала
02 марта 2025, воскресенье. 03:10 МСК
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
45
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Мерида. 1/2 финала
02 марта 2025, воскресенье. 04:50 МСК
133
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
121
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл
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