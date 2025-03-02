Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале Давидович-Фокину

Сегодня, 2 марта, состоялись финальный матч на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (48) со счётом 7:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 37 минут. Махач записал на свой счёт 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнта. У его соперника четыре эйса, две двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк пойнта из одного заработанного.

Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходил с 24 февраля по 2 марта. Действующим чемпионом соревнований до старта являлся австралийский теннисист Алекс де Минор.