Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале Давидович-Фокину
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Сегодня, 2 марта, состоялись финальный матч на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (48) со счётом 7:6, 6:2.
Акапулько. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 06:10 МСК
25
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|2
48
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Продолжительность матча составила 1 час и 37 минут. Махач записал на свой счёт 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнта. У его соперника четыре эйса, две двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк пойнта из одного заработанного.
Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходил с 24 февраля по 2 марта. Действующим чемпионом соревнований до старта являлся австралийский теннисист Алекс де Минор.
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