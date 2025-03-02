Определились все финалистки турнира WTA-500 в Мериде

На женском хардовом турнире категории WTA-500, проходящем в эти дни в Мериде (Мексика), стали известны все теннисистки, которые сыграют в финале в одиночном разряде.
Борьбу за победу в турнире продолжат американка Эмма Наварро (10-я ракетка мира, первый посев на турнире) и колумбийская теннисистка Эмилиана Аранго (133-я ракетка мира, несеяная).
Теннис. WTA-500 в Мериде, женщины. Финал:
- Эмма Наварро (США, 1) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q).
Отметим, что в полуфинальных матчах Наварро обыграла Элину Аванесян (45) из Армении со счётом 6:3, 6:3. Аранго была в трёх сетах (6:3, 4:6, 6:2) сильнее экс-россиянки Дарьи Сэвилл (121), которая ныне представляет Австралию.
Финальная встреча турнира в Мериде состоится в ночь с 2 на 3 марта. Соревнования, которые стартовали 24 февраля, продлятся до 3 марта. Победительницей предыдущего турнира стала турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, одолевшая в решающем матче американку Энн Ли. Призовой фонд турнира составляет $ 1,65 млн.
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