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Александра Панова и Эллен Перес не смогли пробиться в финал турнира в Мериде

Александра Панова и Эллен Перес не смогли пробиться в финал турнира в Мериде
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Дуэт российской теннисистки Александры Пановой и Эллен Перес из Австралии не смог пробиться в финал турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика) в парном разряде. В полуфинале они уступили паре
Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта и Катажины Питер из Польши со счётом 2:6, 3:6.

В рамках встречи пара Панова/Перес один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и заработала пять брейк-пойнтов. На счету Шериф/Питер один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В финале Маяр Шериф Ахмед Шериф и Катажина Питер сыграют с дуэтом российской теннисистки Ирины Хромачёвой и Анны Данилиной из Казахстана.

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