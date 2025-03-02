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«Хорошее приходит к тем, кто ждёт». Давидович-Фокина — о поражении в финале в Акапулько

«Хорошее приходит к тем, кто ждёт». Давидович-Фокина — о поражении в финале в Акапулько
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48-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Испанец уступил Томашу Махачу из Чехии со счётом 6:7 (6:8), 2:6.

Акапулько. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Алехандро Давидович-Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Первое, что я хочу сделать, это поздравить Томаша с завоеванием его первого профессионального титула. Честно говоря, не знаю, каково это в такой момент, мне до сих пор не удалось выиграть ни одного титула, но это, должно быть, потрясающее ощущение. Поздравляю вас и всю вашу команду, потому что вы проделали невероятную работу в последние сезоны. Впечатляет, как вы справляетесь со всеми эмоциями на площадке, так что этот успех полностью заслужен.

Со своей стороны признаю, что приехал сюда с чувством поражения после очередного финала неделю назад, но приехал с большими ожиданиями и огромной уверенностью. Не знал, что в Мексике так много людей, которые так меня поддерживают, и это было заметно с первого матча. В том матче я уже почти улетел в Лос-Анджелес, но вдруг в субботу здесь, со всеми вами, я наслаждаюсь финалом. Конечно, всегда грустно проигрывать в финале, но всё хорошее приходит к тем, кто ждёт, и мы должны бороться за это. Томаш боролся за это долгое время, и я буду делать то же самое. Надеюсь, смогу добиться этого здесь в следующем году», — сказал Давидович-Фокина в интервью на корте.

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Комментарии
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