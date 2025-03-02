«Не люблю проигрывать в финале». Томаш Махач — о титуле ATP-500 в Акапулько

25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
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«Эмоции сейчас — это просто облегчение, потому что это была тяжёлая неделя. Особенно когда я в такой форме, не люблю проигрывать в финале. Очень рад, что мне удалось победить сегодня, потому что Алехандро играл очень, очень хорошо. Это была тяжёлая битва. Я очень хорошо подавал. Думаю, если бы не подача, вряд ли бы сегодня было два сета.
Сказал своему тренеру две недели назад, что мне иногда тяжело даются большие матчи, и я не знаю, как справляться с такими ситуациями… Так что постараюсь говорить чаще», — приводит слова Махача официальный сайт ATP.
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