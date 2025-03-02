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«Не люблю проигрывать в финале». Томаш Махач — о титуле ATP-500 в Акапулько

«Не люблю проигрывать в финале». Томаш Махач — о титуле ATP-500 в Акапулько
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25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Акапулько. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Алехандро Давидович-Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Эмоции сейчас — это просто облегчение, потому что это была тяжёлая неделя. Особенно когда я в такой форме, не люблю проигрывать в финале. Очень рад, что мне удалось победить сегодня, потому что Алехандро играл очень, очень хорошо. Это была тяжёлая битва. Я очень хорошо подавал. Думаю, если бы не подача, вряд ли бы сегодня было два сета.

Сказал своему тренеру две недели назад, что мне иногда тяжело даются большие матчи, и я не знаю, как справляться с такими ситуациями… Так что постараюсь говорить чаще», — приводит слова Махача официальный сайт ATP.

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