Махач — Давидович-Фокине: твой первый титул будет не единственным, я очень в тебя верю

25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач обратился к 48-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине после финала на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

«Я хочу поздравить Алехандро, потому что он провёл отличную неделю. Это большое достижение, что он играл в финале на прошлой неделе, и вот он снова в финале. Продолжай в том же духе, потому что твой первый титул будет не единственным, их будет много. Я очень верю в тебя», — сказал Махач в интервью на корте.

Матч Томаша Махача и Алехандро Давидович-Фокины завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу чешского теннисиста. Махач впервые выиграл титул на уровне основного тура.