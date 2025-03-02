Махач — Давидович-Фокине: твой первый титул будет не единственным, я очень в тебя верю
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25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач обратился к 48-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине после финала на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
Акапулько. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 06:10 МСК
25
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
48
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Я хочу поздравить Алехандро, потому что он провёл отличную неделю. Это большое достижение, что он играл в финале на прошлой неделе, и вот он снова в финале. Продолжай в том же духе, потому что твой первый титул будет не единственным, их будет много. Я очень верю в тебя», — сказал Махач в интервью на корте.
Матч Томаша Махача и Алехандро Давидович-Фокины завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу чешского теннисиста. Махач впервые выиграл титул на уровне основного тура.
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